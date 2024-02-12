دوري أبطال آسيا .. قمة سعودية تجمع النصر والفيحاء .. والأوزبكي والإيراني في مواجهة الاتحاد والهلال

تدور عجلة دوري أبطال آسيا للأندية من جديد، عقب نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، وذلك مع انطلاق مرحلة خروج المغلوب من دوري الـ 16 في أبطال آسيا 2023.
وسيتنافس على اللقب 16 فريقًا، نصفها من الشرق والنصف الآخر من الغرب, حيث ضمت هذه النسخة ثلاثة أندية تصل لهذا الدور لأول مرة، وهم الفيحاء السعودي, نافباهور الأوزبكي, فينتفوريت كوفو الياباني, في حين، يأمل ستة أبطال سابقين في حصد اللقب القاري مرة أخرى وهم: العين الإماراتي، الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، جيونبوك هيونداي الكوري, موتورز إف سي الكوري، بوهانج ستيلرز الكوري، أولسان هيونداي إف سي الكوري.
وعلى مستوى الغرب, تنطلق أولى مباريات دور الـ16 بين ناساف الأوزبكي متصدر المجموعة الثانية مع العين الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، بعد مباراتهما في دور المجموعات في عام 2016.
ويلعب الفيحاء السعودي أفضل وصيف من المجموعة الأولى، مع نظيره النصر السعودي في الـ 9 مساءً، الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض.
وفي الـ 15 من فبراير، يستضيف نافباهور الأوزبكي، الاتحاد السعودي عند الساعة 7 مساءً, تأهل وصيف بطل الدوري الأوزبكي الممتاز 2022 كأفضل وصيف من المجموعة الرابعة ليصبح خامس فريق مختلف من أوزبكستان يصل إلى الأدوار الإقصائية، بينما يشارك منافسه السعودي في الظهور التاسع في هذه المرحلة, حيث يهدف إلى إضافة لقب جديد إلى لقبيه السابقين عامي 2004 و2005.
وستُقام مباراة الذهاب الأخيرة من دور الـ16 يوم 15 فبراير الساعة 7.30 مساءً، عندما يستضيف سباهان الإيراني فريق الهلال السعودي، الذي كان وصيفًا في النسخة السابقة.
يُذكر أن بعد مباريات الذهاب، ستلتقي الفرق مرة أخرى في مباريات الإياب بين 20 و22 فبراير، فيما ستلعب الفرق المتأهلة مواجهات ربع النهائي ذهابًا وإيابًا في الفترة من 4 إلى 13 مارس.