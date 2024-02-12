دوري أبطال آسيا .. قمة سعودية تجمع النصر والفيحاء .. والأوزبكي والإيراني في مواجهة الاتحاد والهلال

وسيتنافس على اللقب 16 فريقًا، نصفها من الشرق والنصف الآخر من الغرب, حيث ضمت هذه النسخة ثلاثة أندية تصل لهذا الدور لأول مرة، وهم الفيحاء السعودي, نافباهور الأوزبكي, فينتفوريت كوفو الياباني, في حين، يأمل ستة أبطال سابقين في حصد اللقب القاري مرة أخرى وهم: العين الإماراتي، الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، جيونبوك هيونداي الكوري, موتورز إف سي الكوري، بوهانج ستيلرز الكوري، أولسان هيونداي إف سي الكوري.