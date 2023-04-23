نجوم الهلال من أكثر اللاعبين ظهورًا في نسخ مختلفة من نهائي دوري أبطال آسيا

يشهد نهائي دوري أبطال آسيا 2022 ظهور أربعة لاعبين من نادي الهلال، يتطلعون لتسجيل الظهور الخامس في الدور النهائي؛ ليسجلوا رقمًا قياسيًّا في تاريخ البطولة؛ الأمر الذي يعكس النجاح الكبير للفريق خلال السنوات الأخيرة.
وعلى مَر السنين نجح العديد من اللاعبين في تسجيل حضورهم مرات عدة في الدور النهائي، سواء مع النادي نفسه، أو مع أندية مختلفة.
كان سعود كريري من اللاعبين المميزين في منطقة الوسط في السعودية خلال الفترة من عام 2000 حتى 2015، وقد مثل خلال مسيرته اثنين من أكثر الأندية نجاحًا في البلاد، وبات أول لاعب يظهر أربع مرات في نهائي دوري أبطال آسيا.
وبعد عام واحد على انضمامه إلى الاتحاد، حين كان يبلغ من العمر 23 عامًا، برز كريري مع القائد محمد نور في التشكيلة التي جلبت للنادي اللقب الأول في دوري أبطال آسيا عام 2004. في العام التالي كان دور كريري أكثر أهمية، وقد نجح بفضل الخبرة التي اكتسبها بالعام السابق في تسجيل هدف خلال الفوز على بوسان آيبارك الكوري الجنوبي 5-0 في ذهاب الدور قبل النهائي، ونجح في نهاية البطولة في الحصول على اللقب القاري الثاني.
وكان كريري يأمل عام 2009 في الحصول على اللقب القاري الثالث، ولكن الاتحاد خسر في النهائي أمام بوهانغ ستيلرز الكوري. بعد ذلك عاد النجم السعودي وساهم في تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2014 قبل الخسارة أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي.
يعتبر عبدالله المعيوف من خريجي فئة الشباب في نادي الهلال، وقد واجه في بداية مسيرته صعوبة في تسجيل حضوره مع الفريق الأول مع وجود الأسطورة محمد الدعيع؛ فقرر الانتقال إلى النادي الأهلي، وأمضى 9 سنوات مع النادي، وساهم في بلوغه نهائي دوري أبطال آسيا 2012 قبل أن يخسر أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.
وبعد أن أثبت نفسه بحلول عام 2016، بوصفه أحد أفضل حراس المرمى في السعودية، عاد المعيوف إلى نادي الهلال، ونجح في إثبات مكانته مع النادي من خلال المساهمة في بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا ثلاث مرات على امتداد خمس سنوات.
الظهور الأول للمعيوف مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا انتهى بالخسارة أمام أوراوا ريدز عام 2017، ولكنه نجح في الفوز بلقب البطولة في المشاركتين التاليتين عامَي 2019 أمام أوراوا ريدز و2021 في مواجهة بوهانغ ستيلرز.
منذ عام 2014 كان نادي الهلال من الفرق التي تنافس بقوة على لقب دوري أبطال آسيا، وكان في صميم تشكيلة الفريق الثلاثي سلمان الفرج قائد الفريق وياسر الشهراني وسالم الدوسري.
الفرج والدوسري تخرجا من أكاديمية الشباب في نادي الهلال. وظهر الفرج في الفريق الأول للنادي عام 2008، في حين كان الظهور الأول للدوسري عام 2011. أما الشهراني فقد انضم للهلال قادمًا من القادسية لاعبًا صاعدًا في عام 2012.
وقد نجح الثلاثي في الظهور خلال النسخ الأربع التي تأهل فيها الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا أعوام 2014 و2017 و2019 و2021، ويتطلعون الآن إلى الظهور الخامس في نسخة هذا العام.
وقد شارك هذا الثلاثي أساسيين في مباراتَي ذهاب وإياب أعوام 2014 و2017 و2019، في حين ظهر الشهراني بديلاً في نهائي عام 2021 بعد أن تعافى للتو من الإصابة.
وكان الدوسري الوحيد الذي سجل في النهائي ضمن هذا الثلاثي، وذلك عبر هدفه في إياب نهائي نسخة عام 2019.
يعتبر حارس المرمى كوون سون-تاي أكثر لاعب نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا؛ إذ تُوج بلقب البطولة ثلاث مرات، من بينها مرتان مع جيونبوك هيونداي موتورز، ومرة مع كاشيما انتليرز الياباني، وكان اللقب الأول عام 2006 مع جيونبوك موتورز، وعاد ليكرر الأمر عام 2016 مع النادي ذاته، قبل أن ينتقل إلى كاشيما إنتليرز ليحرز اللقب الثالث عام 2018.
وكان كوون يبلغ من العمر 22 عامًا عندما فاز باللقب الأول عام 2006، وساهم في التغلب على الكرامة السوري بواقع 3-2 في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب بعدما حافظ على نظافة شباكه في مباراة الذهاب التي فاز فيها الفريق 2-0.
وبعد عشر سنوات عاد كوون ليتألق من جديد في عمل تصديات عدة خلال مباراة إياب النهائي؛ ليتفوق جيونبوك موتورز بواقع 3-2 في مجموع المباراتين.
وانتقل اللاعب الكوري إلى اليابان عام 2017، وبات أكثر اللاعبين نجاحًا في تاريخ دوري أبطال آسيا، بعدما حصل على اللقب الثالث عندما تغلب كاشيما انتليرز على بيرسيبوليس الإيراني بواقع 2-0 في مجموع المباراتين في نهائي نسخة 2018، وحافظ على نظافة شباكه في كلتا المباراتين.
احتفل يوكي آبي بانتقاله إلى أوراوا ريد دايموندز قادمًا من نادي جيث يونايتد تشيبا، من خلال مساعدة فريقه الجديد على الفوز باللقب القاري خلال الظهور الأول عام 2007؛ إذ تعادل في مباراة الذهاب مع سيباهان الإيراني 1-1 في أصفهان، ثم فاز إيابا 2-0 في سايتاما.
وبعد أن أمضى عامين في إنجلترا مع نادي ليستر سيتي عاد النجم الدولي الياباني ليحمل شارة قائد الفريق مع أوراوا ريدز، وساهم في الحصول على اللقب القاري الثاني عام 2017، وكان هذه المرة يقوم بدور قلب الدفاع عندما تفوّق فريقه على الهلال السعودي 2-1 في مجموع مباراتَي الذهاب والإياب.
وبعد عامين سجل آبي الظهور الثالث في نهائي البطولة القارية، وذلك في مواجهة الهلال من جديد، وكان يبلغ من العمر آنذاك 38 عامًا، وشارك بديلاً عندما أخفق فريقه في الحصول على اللقب الثالث.
والآن بعد اعتزاله سيكون اللاعب داعمًا لفريقه من خارج الملعب في المواجهة الجديدة مع الهلال.
إلى جانب اللاعبين السبعة الذين شاركوا في نسخ مختلفة من نهائي دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد، فإن هنالك لاعبين آخرين سجلوا حضورًا متكررًا في نهائي البطولة بنظامَيها السابق كبطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، إلى جانب دوري أبطال آسيا.
كان خميس العويران اللاعب الوحيد الذي فاز باللقب القاري خلال مشاركاته الأربع في الدور النهائي، بالرغم من أنه كان على مقاعد الاحتياط في نهائي عام 1991 عندما كان لاعبًا شابًّا مع الهلال. كما فاز أيضًا بلقب كأس آسيا عام 1996، وشارك مرتين في نهائيات كأس العالم، وخاض 105 مباريات دولية مع المنتخب السعودي، وقد توفي عام 2020.
يمتلك أسطورة نادي الهلال محمد الشلهوب سجلاً مميزًا في البطولة القارية، بالرغم من فترة الغياب الطويلة منذ فوزه بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عام 2000، ثم الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، كما أنه خاض نهائي البطولة عامَي 2014 و2017 عندما خسر الهلال، وقد تقاعد بعمر 40 عامًا.
ساهم لي دونغ-غوك في فوز بوهانغ ستيلرز على داليان واندا الصيني بفارق ركلات الترجيح في نهائي بطولة الأندية الآسيوية 1998، وذلك خلال العام الأول من مسيرته الاحترافية، ثم حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب والهداف في دوري أبطال آسيا 2011 عندما خسر جيونبوك هيونداي موتورز بفارق ركلات الترجيح أمام السد القطري، قبل أن يرفع كأس دوري أبطال آسيا 2016 عندما تغلب جيونبوك على العين الإماراتي في النهائي.
كان ووراووت سريماكا ضمن تشكيلة فريق بنك ثاي فارمرز الذي كان أول فريق يفوز بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري مرتين على التوالي عامَي 1994 و1995، كما ظهر في نهائي النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا عندما خسر تيرو ساسانا أمام العين الإماراتي.