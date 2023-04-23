نجوم الهلال من أكثر اللاعبين ظهورًا في نسخ مختلفة من نهائي دوري أبطال آسيا

وبعد عام واحد على انضمامه إلى الاتحاد، حين كان يبلغ من العمر 23 عامًا، برز كريري مع القائد محمد نور في التشكيلة التي جلبت للنادي اللقب الأول في دوري أبطال آسيا عام 2004. في العام التالي كان دور كريري أكثر أهمية، وقد نجح بفضل الخبرة التي اكتسبها بالعام السابق في تسجيل هدف خلال الفوز على بوسان آيبارك الكوري الجنوبي 5-0 في ذهاب الدور قبل النهائي، ونجح في نهاية البطولة في الحصول على اللقب القاري الثاني.