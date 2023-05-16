صافرة أرجنتينية تضبط "كلاسيكو" الهلال والاتحاد.. وسعودية لقمة الطائي والنصر

تقرَّر أن يقود قمة الجولة 27 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي تجمع الهلال والاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء؛ طاقمُ تحكيم أرجنتيني.
ويتكوّن الطاقم الأرجنتيني من: فيرناندو راباليني حكمًا للساحة، ويساعده: جون بيلاتي، وسيباستيان راينيري، والحكم الرابع السعودي سامي الجريس.
ويتولّى الأرجنتيني سيلفيو تريكو، إدارة تقنية الفيديو، ويساعده السعودي فيصل القحطاني.
في الجانب الآخر وقع الاختيار على الحكم السعودي عبد الله الخربوش، لإدارة لقاء النصر والطائي.
ويساعد الخربوش: سعد السبيعي، ومحمد وزي، والحكم الرابع عبد الله زربان، وتركي الخضير لإدارة تقنية الفيديو، ويعاونه هشام الرفاعي.