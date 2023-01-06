دوري روشن.. "العدالة" يحسم ديربي "الأحساء" بهدفين في شباك "الفتح"

حسم الفريق الكروي الأول بنادي العدالة ديربي الأحساء لمصلحته بعدما حقق الفوز على شقيقه الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.