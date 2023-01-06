دوري روشن.. "العدالة" يحسم ديربي "الأحساء" بهدفين في شباك "الفتح"

حسم الفريق الكروي الأول بنادي العدالة ديربي الأحساء لمصلحته بعدما حقق الفوز على شقيقه الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز العدالة بهدفين مقابل هدف.
أهداف المباراة جاءت في شوطها الثاني عن طريق عارف الحيدر في الدقيقة 51 والمحترف اندرسون بلاتا في الدقيقة 64 قبل أن يقلّص فراس البريكان النتيجة بهدف لصالح فريقه الفتح في الدقيقة 72.
بتلك النتيجة يرفع العدالة رصيده عند النقطة رقم 8 فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة رقم 15.