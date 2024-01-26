الفيحاء يتعادل مع دينامو سمرقند الأوزبكي

تعادل فريق الفيحاء في ثاني مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام بمدينة أبو ظبي الإماراتية مع دينامو سمرقند الأوزبكي بهدفين لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مركز على ملعـب مركز 321 سبورت الحيدريات.
سجل هدفي الفيحاء كل من نواف الحارثي في الدقيقة "8" والنجم المغربي عبدالحميد صابيري في الدقيقة "82" من زمن المباراة.
وشهدت المباراة إجراء المدير الفني السيد رازوفيتش عدة تبديلات خلال شوط المباراة الثاني وقف من خلالها على جاهزية جميع اللاعبين.
يواصل الفريق تحضيراته في معسكر أبوظبـي يـوم الأحد المقبل، ويخوض الودية الثالثة نهاية شهر يناير الجاري.