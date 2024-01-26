الفيحاء يتعادل مع دينامو سمرقند الأوزبكي

تعادل فريق الفيحاء في ثاني مبارياته الودية في معسكره الخارجي المقام بمدينة أبو ظبي الإماراتية مع دينامو سمرقند الأوزبكي بهدفين لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مركز على ملعـب مركز 321 سبورت الحيدريات.