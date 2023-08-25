أربعة طواقم محلية تدير مباريات الجمعة من الجولة الثالثة لدوري روشن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الطواقم التحكيمية التي ستدير مباريات اليوم الجمعة من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.
حيث عين سلطان العكبري حكماً للساحة لمواجهة الفيحاء وضيفه الحزم، ويساعده كل من محمد العكبري مساعد أول وعماد عسكر مساعد ثانٍ، فيما سيتولى محمد السماعيل إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من محمد الوحيمر.
وأسند للحكم محمد الحربي قيادة لقاء الشباب ونظيره فريق ضمك على أن يعاونه إبراهيم الدخيل ومفرح آل حسن، أما غرفة الفيديو ستكون بعهدة عبدالصمد بكري وبمساعدة من محمد المطرودي .
واختار اتحاد القدم طاقم تحكيم بقيادة عبدالله الخربوش لإدارة مباراة التعاون مع أبها وسيساعده سعد الشبرمي وسامي العرفج، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف عبدالرحمن السلطان وبليغ آل رمضان.
أما مواجهة الفتح مع ضيفه النصر سيديرها الحكم عبدالله الحربي بمساعدة من عبدالرحيم الشمري ومحمد وزي، على أن يتولى سلطان الحربي إدارة غرفة الفيديو بمساعدة سعد السبيعي.