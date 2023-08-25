أربعة طواقم محلية تدير مباريات الجمعة من الجولة الثالثة لدوري روشن

حيث عين سلطان العكبري حكماً للساحة لمواجهة الفيحاء وضيفه الحزم، ويساعده كل من محمد العكبري مساعد أول وعماد عسكر مساعد ثانٍ، فيما سيتولى محمد السماعيل إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من محمد الوحيمر.