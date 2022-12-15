اختتام الدورة السادسة من برنامج إعداد وتأهيل إداري فرق كرة القدم والفئات السنية

اختتمت الدورة السادسة من برنامج إعداد وتأهيل إداري فرق كرة القدم والفئات السنية والتي أُقيمت خلال الفترة من 5-12 ديسمبر الجاري بمدينة جازان، وذلك تحت إشراف اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وبمشاركة إداريي أندية منطقة جازان.
وشهدت محاضرات الدورة مشاركة عددٍ من المحاضرين وهم كل من رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي نعيم البكر، ونائبه عبد الله الدخيل، ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، وعضو اللجنة الفنية الأستاذ الدكتور علي الغامدي، والدكتور فالح أبو رجيلة، والدكتور محمد فقيهي والدكتور أحمد معيدي والدكتور غريب الشويعر والدكتور إبراهيم بكري والمدرب مشبب الزياد وعبد المجيد المنصور ومحمد السليم من رابطة الأندية، والدكتور رفيق رضوان، والدكتور عبد الرحمن الحازمي، وعبد العزيز العوجان من لجنة الاحتراف.
وتخلل البرنامج العديد من ورش العمل والمحاضرات التي عالجت جوانب إعداد وتأهيل وتطوير إداري الفريق والفئات السنية، تحت إشراف الدكتور علي الغامدي والذي قدم شرحًا للقوانين واللوائح والأنظمة وكذلك لوائح وأنظمة مسابقات الدوري بمختلف درجاته، والتدريب على المهام والمهارات المكتبية والميدانية للإداري، وعلاقة الإداري بالأجهزة المختلفة بفريق كرة القدم، ومجالات الصحة النفسية والذهنية للاعبين، وتطبيقات برنامج (TMS)، كما أُقيمت ورش عمل لموضوعات حيوية مرتبطة بعمل الإداري المحترف مثل إدارة الأزمات الرياضية وتطبيقات القيادة وتطبيقات السلوك الحركي ونماذج التقييم المختلفة.
يُذكر أن دورات البرنامج سوف تُقام في جميع مناطق المملكة ويستهدف من خلالها إداري كرة القدم المرشحين من الأندية حيث أُقيمت حتى الآن دورات في مناطق الرياض والدمام وجدة والقصيم والجوف وجازان، فيما تُعقد الدورة القادمة في منطقة تبوك.