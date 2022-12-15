اختتام الدورة السادسة من برنامج إعداد وتأهيل إداري فرق كرة القدم والفئات السنية

وشهدت محاضرات الدورة مشاركة عددٍ من المحاضرين وهم كل من رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي نعيم البكر، ونائبه عبد الله الدخيل، ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، وعضو اللجنة الفنية الأستاذ الدكتور علي الغامدي، والدكتور فالح أبو رجيلة، والدكتور محمد فقيهي والدكتور أحمد معيدي والدكتور غريب الشويعر والدكتور إبراهيم بكري والمدرب مشبب الزياد وعبد المجيد المنصور ومحمد السليم من رابطة الأندية، والدكتور رفيق رضوان، والدكتور عبد الرحمن الحازمي، وعبد العزيز العوجان من لجنة الاحتراف.