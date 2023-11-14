لاعب الهلال "بونو" يتصدر قائمة أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة الشباك

وجاء بالمركز الثاني البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس الاتحاد الذي حافظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات. واحتل المركز الثالث بالتساوي كل من السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، والبرازيلي مايلسون، حارس مرمى التعاون ، حيث نجح كل منهما في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 5 مباريات.