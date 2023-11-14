لاعب الهلال "بونو" يتصدر قائمة أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة الشباك

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر حراس المرمى حفاظاً على نظافة الشباك، بعد مرور 13 جولة من منافسات الدوري السعودي.
وتصدر القائمة المغربى ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 7 مباريات، بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.
وجاء بالمركز الثاني البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس الاتحاد الذي حافظ على نظافة شباكه خلال 6 مباريات. واحتل المركز الثالث بالتساوي كل من السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي، والبرازيلي مايلسون، حارس مرمى التعاون ، حيث نجح كل منهما في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 5 مباريات.
ويتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين الهلال برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الأهلي بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة، ويقع الاتحاد بالمركز السادس برصيد 24 نقطة.