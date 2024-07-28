النصر يتكبد هزيمة ثقيلة من بورتو البرتغالي

تكبد فريق النصر خسارة ثقيلة من أمام مضيفه بورتو البرتغالي، بأربعة أهداف دون رد، مساء يوم الأحد، على ملعب دراجاو في مدينة بورتو، في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن تحضيرات النصر لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2024/2025.
وسجلت أهداف النادي البرتغالي جميعها في الشوط الأول من المباراة، حيث تناوب على تسجيلها كلاً من الإسباني نيكو جونزاليس، هدفين عند الدقيقتين 18 و31، ومواطنه إيفان خايمي في الدقيقة 21، والجناح البرتغالي جونزالو بورجيس، من ركلة جزاء، قبل صافرة ختام الشوط.
وتعد هذه الخسارة الثانية لفريق النصر، خلال فترة إعداده للموسم المقبل، التي شهِدت خوضه خمس مباريات تجريبية أخرى، حيث سبق وأن خسر من أمام بورتيمونينسي البرتغالي، 0ـ1 الأربعاء الماضي، في حين فاز على ماريتيمو، بهدف دون رد، وتعادل أمام فارينزي البرتغالي (1-1)، و لوليتانو(1-1).
وتبقى للنصر، الذي يعسكِر حالياً في البرتغال، مباراة تجريبية واحدة قبل المغادرة، في الأول من أغسطس المقبل، إلى إسبانيا التي يخوض فيها مباراتين تجريبيتين، أمام غرناطة الإسباني في الرابع من أغسطس المقبل، وألميريا الإسباني في الثامن من الشهر ذاته.
الجدير ذكره، أن النصر يستهل منافسات الموسم القادم، بمواجهة التعاون، في 14 أغسطس، ضمن نصف نهائي كأس السوبر السعودي.