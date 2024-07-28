النصر يتكبد هزيمة ثقيلة من بورتو البرتغالي

وتبقى للنصر، الذي يعسكِر حالياً في البرتغال، مباراة تجريبية واحدة قبل المغادرة، في الأول من أغسطس المقبل، إلى إسبانيا التي يخوض فيها مباراتين تجريبيتين، أمام غرناطة الإسباني في الرابع من أغسطس المقبل، وألميريا الإسباني في الثامن من الشهر ذاته.