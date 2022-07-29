إعلان جدول مباريات مسابقتي كرة القدم في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس

وأوضح: تنظيم المسابقتين في فرنسا هو أمر مثير للغاية، بالنظر إلى أنها دولة تمتاز بتاريخ عريق في إفراز نخبة من لاعبي ولاعبات كرة القدم وسبق لها استضافة بعض من أفضل نسخ كأس العالم، من بينها النسخة السابقة من كأس العالم للسيدات عام 2019، بالإضافة إلى افتتاح الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخراً مكتباً له في العاصمة الفرنسية من أجل توفير خدمة أفضل للاتحاد الوطنية الـ2011. إننا متحمسون للغاية من أجل باريس 2024.