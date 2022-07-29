إعلان جدول مباريات مسابقتي كرة القدم في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم جدول مباريات مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وفي سابقة هي الأولى من نوعها ستختتم البطولتان بنهائي مسابقة السيدات.
تبدأ المسابقتان اللتان تضمان 12 منتخباً في فئة السيدات و16 في فئة الرجال يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو/تموز 2024، ويسدل الستار عليهما لأول مرة في تاريخ البطولة بنهائي السيدات الذي سيقام يوم السبت 10 أغسطس/آب 2024 على ستاد بارك دو برنس.
كان المعتاد في النسخ السابقة أن تختتم مسابقتا كرة القدم بإقامة المباراة النهائية لمسابقة الرجال لكن في باريس 2024 فإن نهائي مسابقة السيدات سيكون هو آخر مباراة في البطولتين، حيث سيقام يوم 10 أغسطس/آب 2024، على أن يقام نهائي الرجال قبله بيوم (9 أغسطس/آب). كما تشهد مسابقة كرة القدم للسيدات في الألعاب الأولمبية سابقة أخرى حيث لن تقام مباراتان في نفس اليوم على ملعب واحد.
وفي تعليقه على الإعلان عن جدول المسابقتين، صرّح جياني إنفانتنتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، بالقول: الاتحاد الدولي لكرة القدم سعيد جداً اليوم للإعلان عن جدول مباريات مسابقتي كرة القدم للرجال والسيدات في نسخة ستكون رائعة بحق من دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية بعد عامين تماماً.
وأضاف: كما يسرنا على وجه الخصوص أن نعلن عن أن مسابقة السيدات ستحظى للمرة الأولى بشرف بأن تكون ختام البطولتين، كما ستقام كل مباراة على حدة دون أن تقام مباراتان في نفس اليوم على ملعب واحد.
وأوضح: تنظيم المسابقتين في فرنسا هو أمر مثير للغاية، بالنظر إلى أنها دولة تمتاز بتاريخ عريق في إفراز نخبة من لاعبي ولاعبات كرة القدم وسبق لها استضافة بعض من أفضل نسخ كأس العالم، من بينها النسخة السابقة من كأس العالم للسيدات عام 2019، بالإضافة إلى افتتاح الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخراً مكتباً له في العاصمة الفرنسية من أجل توفير خدمة أفضل للاتحاد الوطنية الـ2011. إننا متحمسون للغاية من أجل باريس 2024.
ويُشير جدول المسابقتين إلى أنه بالإضافة إلى إقامة 11 مباراة في باريس، فإن سكان ست مدن أخرى ستتاح لهم فرصة مشاهدة مباريات كرة القدم في الألعاب الأولمبية، وهي بوردو وليون ومرسيليا ونيس وسان إتيان.
وتقرر أن تستهل فرنسا حملتها في مسابقة الرجال الساعة 9:00 مساء بتوقيت وسط أوروبا في 24 يوليو/تموز في مرسيليا، بينما يبدأ منتخب فرنسا للسيدات مشواره في البطولة بمباراة تنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا يوم 25 يوليو/تموز في ليون على نفس الإستاد الذي احتضن مباراتي قبل النهائي ومباراة نهائي كأس العالم للسيدات 2019.
أما مباراتا النهائي فستحتضنهما العاصمة الفرنسية باريس، بينما تقام مباراتا تحديد المركزين الثالث والرابع للرجال والسيدات في نانت وليون على الترتيب. وستقام مباريات قبل نهائي المسابقتين في ليون ومرسيليا على أن تحتضن كل مدينة إحدى مباراتي قبل نهائي السيدات وإحدى مباراتي قبل نهائي الرجال.