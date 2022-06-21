3 أندية "إماراتية" تسعى إلى الظفر بخدمات لاعب النصر "بيتي مارتينيز"

كشفت تقارير اعلامية أن العين وشباب الأهلي والوصل الإماراتيين لديهم الرغبة في ضم الأرجنتيني غونزالو نيكولاس مارتينيز "بيتي" لاعب نادي النصر.
وبحسب تلك التقارير فإن تلك الأندية استفسرت وقدمت عروضًا لنادي النصر للتعاقد مع بيتي مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وانضم بيتي مارتينيز البالغ من العمر 29 عامًا، في صيف 2020، قادمًا من صفوف نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي .
وحصل اللاعب الأرجنتيني على جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2018، وأفضل لاعب كرة قدم أرجنتيني في العام ذاته بعد أن ساعد ريفر بليت في الفوز بكأس ليبرتادوريس .