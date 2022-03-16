3 مغربيات يُمثلن العرب في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

عبّرت لاعبات القولف المغربيات: مها الحديوي، وإيناس لقلالش، ولينا بيلماتي، عن سعادتهن بالتواجد على أرض المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة؛ حيث يستعد الثلاثي لخوض منافسات البطولة العالمية التي تنطلق، غدًا الخميس، في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتستمر حتى الأحد 20 مارس "الجاري".
ومن خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، بمشاركة مجموعة من اللاعبات العالميات المشاركات في البطولة، وبحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، أكدّت النجمات المغربيات على رغبتهن في تحقيق نتائج إيجابية لتمثيل الوطن العربي بأفضل صورة ممكنة، ولإلهام المزيد من سيدات وفتيات المنطقة الراغبات في دخول عالم رياضة القولف النسائية واحترافها.
وقالت مها الحديوي التي تعد أول لاعبة قولف عربية محترفة تشارك في بطولات الجولة الأوروبية للسيدات: "أنا سعيدة جدًا بمشاهدة إيناس ولينا إلى جانبي في حدث عالمي على أرض دولة عربية شقيقة، للمشاركة في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات. انتظرت هذه اللحظة لمدة 10 أعوام؛ حيث كنت اللاعبة العربية الوحيدة في الجولة، وكونهن مغربيات هو أمر رائع بالفعل ويجعلني أشعر بالفخر. آمل أن نقدم المستوى والنتائج الإيجابية التي تعكس قدرات وإمكانيات اللاعبة العربية واستحقاقها للتواجد في أكبر المحافل العالمية في رياضة القولف النسائية".
في حين أوضحت إيناس لقلالش التي تشارك لأول مرة في بطولات الجولة الأوروبية كمحترفة بعد حصولها على بطاقتها الاحترافية في العام الماضي؛ أنها لطالما اعتبرت الحديوي مثلًا أعلى لكل سيدات وفتيات المغرب والعالم العربي، وبأن تواجدهن جميعًا في هذه البطولة هو دليل على إمكانية تحقق الأحلام والوصول للطموحات إذا امتلكت اللاعبة الشغف والانضباط وثابرت على ممارسة اللعبة وحصلت على الدعم المناسب.
وأشادت بالدور الذي تقوم به قولف السعودية وبالمنشآت العالمية المستوى؛ ومنها ملعب ونادي رويال غرينز.
كما علّقت مواطنتهن لينا بيلماتي حول شعورها بمشاركتها في بطولة تضم نخبة اللاعبات العالميات، قائلة: "إنه شعور لا يوصف، وأنا ممتنة لهذه الفرصة التي ستجعلني أكتسب الكثير من الخبرات على الصعيد الشخصي، وهو الأمر الذي أسعى للتركيز عليه في هذه البطولة. هذه أولى مشاركاتي في المملكة، وسعيدة بتواجدي هنا، وأشكر جميع القائمين على بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية على حسن استضافتهم وتسهيلهم لجميع الأمور".
وشارك في المؤتمر الصحفي الاستباقي للبطولة كل من: سفيرة قولف السعودية اللاعبة السويدية آنا نوردكفيست، واللاعبة الإنجليزية جورجيا هال الحاصلة على لقب بطولة بريطانيا المفتوحة "AIG" للسيدات عام 2018.
وأكدت السويدية آنا نوردكفيست، الحاصلة على لقب 3 بطولات كبرى والمصنفة رقم 13 عالميًا؛ أن البطولة تشهد من عام إلى عام مشاركة أسماء كبيرة تضاعف من قوة المنافسة على لقب إحدى أهم بطولات الجولة الأوروبية للسيدات.
وأضافت قائلة: "الأمر الجميل في رياضة القولف أنها ليست مرتبطة بعمر معين، وأدعو السيدات للمشاركة في مبادرة "نادي السيدات أولًا" لتعلم رياضة القولف والاستمتاع بها؛ الأمر يتطلب الكثير من الصبر للمبتدئين، وأنا ممتنة جدًا للامتيازات التي منحتني إياها هذه الرياضة المميزة".
وحول سؤالها عن زيادة عدد اللاعبات العربيات المحترفات في البطولات العالمية، قالت نوردكفيست: "لعبت مع مها الحديوي ضمن "سلسلة بطولات أرامكو للفرق"، ومن الرائع مشاهدتها تلهم الفتيات العربيات. الجولة الأوروبية تمتاز بوجود لاعبات من مختلف أنحاء العالم، وهو أمر مهم بكل تأكيد.
وأضافت قائلة: "من الرائع مشاهدة دعم جهات مثل قولف السعودية وشركات كبرى مثل أرامكو لقولف السيدات؛ الأمر الذي ساهم في إقامة المزيد من البطولات بجوائز مالية كبيرة".
الجدير بالذكر أن منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية تنطلق غدًا الخميس، وتتوفر تذاكر حضور منافسات البطولة مجانًا. ولمعرفة المزيد من التفاصيل زيارة الموقع الإلكتروني