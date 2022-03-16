3 مغربيات يُمثلن العرب في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف

وأكدت السويدية آنا نوردكفيست، الحاصلة على لقب 3 بطولات كبرى والمصنفة رقم 13 عالميًا؛ أن البطولة تشهد من عام إلى عام مشاركة أسماء كبيرة تضاعف من قوة المنافسة على لقب إحدى أهم بطولات الجولة الأوروبية للسيدات.

وأضافت قائلة: "الأمر الجميل في رياضة القولف أنها ليست مرتبطة بعمر معين، وأدعو السيدات للمشاركة في مبادرة "نادي السيدات أولًا" لتعلم رياضة القولف والاستمتاع بها؛ الأمر يتطلب الكثير من الصبر للمبتدئين، وأنا ممتنة جدًا للامتيازات التي منحتني إياها هذه الرياضة المميزة".