3 ميداليات سعودية في خليجية الكويت 3.. فوز التنس وخسارة اليد والسلة

رفع لاعبو المنتخبات السعودية اليوم الأحد، رصيدهم من الميداليات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة والتي تختتم بالكويت، الثلاثاء المقبل، بإحراز 3 ميداليات متنوعة (فضية واحدة وبرونزيتان)، ليصبح مجموع الميداليات 56 ميدالية (11 ذهبية و19 فضية و 26 برونزية).