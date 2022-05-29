3 ميداليات سعودية في خليجية الكويت 3.. فوز التنس وخسارة اليد والسلة

رفع لاعبو المنتخبات السعودية اليوم الأحد، رصيدهم من الميداليات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة والتي تختتم بالكويت، الثلاثاء المقبل، بإحراز 3 ميداليات متنوعة (فضية واحدة وبرونزيتان)، ليصبح مجموع الميداليات 56 ميدالية (11 ذهبية و19 فضية و 26 برونزية).
وجاءت ميداليات اليوم، عبر لاعب المنتخب السعودي للمبارزة علي البحراني الذي نال فضية السايبر للفردي عقب خسارته في النهائي أمام الكويتي عمار العماري، وذهبت برونزية المسابقة لزميله عادل المطيري عقب فوزه على محمد الفضلي.
وعقب نهاية منافسات اليوم الأول للمبارزة، قام نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس البعثة السعودية الأمير فهد بن جلوي ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح بتتويج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى.
وفي الكاراتيه، أحرز السعودي مسفر الأسمري، الميدالية البرونزية لمنافسات الكاتا الفردي، عقب نيله في تحديد المركزين الثالث والرابع 24.60 نقطة مقابل 24.02 للعماني علي الرئيسي.
عزز المنتخب السعودي للتنس، من آماله للفوز بذهبية الفرق، عقب فوزه اليوم على المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-0.
ومثل الأخضر، سعود الحقباني وعمار الحقباني وعبدالله الفرج وسليمان القاسم وعمر أحمد.
خسر المنتخب السعودي لكرة السلة 3×3 للسيدات، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام المنتخب البحريني بنتيجة 10/9 نقطة.
وفي اليد، خسر الأخضر أمام نظيره البحريني بنتيجة 27-35، في المباراة التي جرت على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح.
تتواجد المنتخبات السعودية في ثلاث منافسات غداً الاثنين، بداية بفريق المبارزة الذي سيشارك بمنافسة سلاح الآبيه عند الثانية عشر ظهراً.
ويدخل أخضر الكاراتيه في تصفيات مسابقة الكوميتيه لجميع الأوزان بداية من الساعة الرابعة عصراً.
فيما يلتقي أخضر التنس للفرق، بنظيره القطري عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.