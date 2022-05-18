30 ميدالية خضراء في ثالث أيام خليجية الكويت.. وسيدات القدم يكسبن الكويت

يفتتح المنتخب السعودي للدراجات للسيدات، غدًا الخميس مشاركته بالدورة، عند السابعة صباحًا، بالوجود في سباق فرق ضد الساعة (20كم) بفريق مكون من مشاعل الحازمي ودانية سمباوة ومنيرة الدريويش وهند جمعان، في السباق الذي يُقام على جسر الشيخ جابر الصباح.