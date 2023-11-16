بالأرقام.. مشوار المنتخب السعودي قبل مباراتي باكستان والأردن بالتصفيات المشتركة لكأس آسيا والعالم

يستعد المنتخب السعودي لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ويستضيف الأخضر مساء اليوم منتخب باكستان على استاد نادي الفتح بالأحساء، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر على استاد عمّان الدولي.
ويبحث الأخضر السعودي عن تحقيق انتصار مريح عندما يتقابل مع ضيفه باكستان اليوم الخميس على استاد نادي الفتح في الهفوف، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية.
ويخوض الأخضر السعودي اليوم مباراته رقم 694 في تاريخه الممتد على مدار أكثر من 66 عامًا منذ خوضه أول مباراة عام 1957 أمام شقيقه اللبناني في دورة الألعاب العربية.
وتعد مباراة اليوم أمام باكستان المواجهة رقم 137 التي يخوضها المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم؛ حيث تعود أول مشاركة للأخضر في التصفيات إلى نوفمبر من عام 1976 الخاصة بمونديال الأرجنتين 1978 وكانت أمام منتخب سوريا، وانتهت بفوز الأخضر بهدفين نظيفين.
في حين سيكون لقاء اليوم رقم 33 في تصفيات كأس آسيا، وتعود أول مشاركة للمنتخب السعودي إلى نوفمبر من عام 1975 وكانت أمام منتخب أفغانستان، وحينها انتهت أيضًا بفوز الأخضر بذات النتيجة.
وبعد اختيار ملعب نادي الفتح ليكون مسرحًا لمباراة للمنتخب السعودي القادمة أمام باكستان سيرتفع عدد الملاعب التي احتضنت مباريات للأخضر إلى 183 ملعبًا خاض خلالها 694 مباراة في مختلف قارات العالم، في حين سيكون الملعب رقم 11 في المملكة الذي يستضيف مباراة للأخضر السعودي.
وسترفع مدينة الأحساء عدد المدن التي لعب فيها الأخضر مبارياته إلى 142 مدينة في مختلف قارات العالم، في حين ستكون ثامن مدن المملكة التي تستضيف مباراة للأخضر السعودي.
وسيعود المنتخب السعودي إلى مدينة الأحساء بعد 11 عامًا من آخر مباراة خاضها في المدينة الشرقية، حيث يعود أول وآخر مباراة لعبها الأخضر في هذه المدينة إلى الرابع عشر من نوفمبر من عام 2012 حينما استقبل منتخب الكونغو في لقاء ودي انتهى بفوز منتخبنا (3-2).
ويُشرف على تدريب المنتخب السعودي الآن الإيطالي روبرتو مانشيني، والذي يبحث عن تحقيق بداية قوية أمام باكستان.
ومع وصول مانشيني إلى الإدارة الفنية للأخضر السعودي ارتفع عدد المدربين الذين أشرفوا على تدريبه إلى 49 مدربًا ينتمون إلى 17 جنسية مختلفة.
وستكون هذه هي النسخة الحادية عشرة من تصفيات قارة آسيا لكأس العالم، وهي المرة الثالثة التي ستكون فيها أول جولتين جزءًا من التصفيات المشتركة التي تؤهل أيضًا إلى كأس آسيا.
وتم تقسيم المنتخبات الـ36 إلى تسع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 ولغاية 11 يونيو 2024.
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات الـ18 أيضًا على بطاقات التأهل إلى كأس آسيا 2027 في السعودية.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.