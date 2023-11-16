بالأرقام.. مشوار المنتخب السعودي قبل مباراتي باكستان والأردن بالتصفيات المشتركة لكأس آسيا والعالم

وسيعود المنتخب السعودي إلى مدينة الأحساء بعد 11 عامًا من آخر مباراة خاضها في المدينة الشرقية، حيث يعود أول وآخر مباراة لعبها الأخضر في هذه المدينة إلى الرابع عشر من نوفمبر من عام 2012 حينما استقبل منتخب الكونغو في لقاء ودي انتهى بفوز منتخبنا (3-2).