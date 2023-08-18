أربعة طواقم محلية تقود مباريات الجمعة من الجولة الثانية لدوري روشن

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم الجمعة، من الجولة الثانية لمنافسات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 203/2024.
سيقود الحكم عبدالله الشهري المواجهة الأولى لفريق الأخدود على ملعبه بتاريخ دوري المحترفين، والتي يستضيف فيها فريق الفتح، حيث يساعده كل من هشام الرفاعي ومحمد الوحيمر، على أن يتولى محمد البريدي الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من سعد الشبرمي.
وكلف الاتحاد الحكم رائد الزهراني بإدارة مباراة الحزم وضيفه الاتفاق على أن يعاونه كل من فهد العمري وسعيد المهدي، في حين سيشرف محمد الحربي على غرفة الفيديو بمساعدة من عبدالعزيز البريه.
وعين الدولي خالد الطريس لقيادة لقاء النصر ونظيره التعاون، والمقرر على ملعب الأول بارك، وسيعاونه عمر الجمل كمساعد أول ومؤيد المسجن مساعد ثانٍ، أما غرفة الفيديو ستكون في عهدة ممدوح آل شهدان وسيساعده علي العلي.
واختار الاتحاد الحكم شكري الحنفوش لإدارة مواجهة الوحدة وضيفه الشباب كحكم للساحة وعبدالرحيم الشمري مساعد أول وبليغ آل رمضان مساعد ثانٍ وفريح الجلعود حكم لغرفة الفيديو وحسن آل سلام مساعد له .