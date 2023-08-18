أربعة طواقم محلية تقود مباريات الجمعة من الجولة الثانية لدوري روشن

سيقود الحكم عبدالله الشهري المواجهة الأولى لفريق الأخدود على ملعبه بتاريخ دوري المحترفين، والتي يستضيف فيها فريق الفتح، حيث يساعده كل من هشام الرفاعي ومحمد الوحيمر، على أن يتولى محمد البريدي الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من سعد الشبرمي.