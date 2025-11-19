متفوّقاً على محمد صلاح.. المغربي أشرف حكيمي يُتَوّج أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

تفوق حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، على كل من المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق جالطة سراي، اللذين شاركا معه في قائمة المرشحين للجائزة، وغابا عن الحفل.