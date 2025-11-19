متفوّقاً على محمد صلاح.. المغربي أشرف حكيمي يُتَوّج أفضل لاعب أفريقي لعام 2025

تُوّج المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 المقدّمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ضمن حفل جوائز “الأفضل في إفريقيا” لهذا العام.
وتسلّم الحكيمي الجائزة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، ورئيس كاف الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي.
تفوق حكيمي، الظهير الأيمن لفريق باريس سان جيرمان، على كل من المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق جالطة سراي، اللذين شاركا معه في قائمة المرشحين للجائزة، وغابا عن الحفل.
وأصبح حكيمي أول لاعب مغربي يُتوّج بهذه الجائزة منذ النجم المعتزل مصطفى حجي عام 1998، كما بات خامس مغربي يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي بعد: أحمد فراس (1975)، محمد التيمومي (1985)، بادو الزاكي (1986)، بالإضافة إلى حجي.