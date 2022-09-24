في افتتاح بطولة كأس آسيا.. أخضر الصالات يفتح ملف مواجهة اليابان

فتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، ملف مباراة المنتخب الياباني، الأربعاء المقبل، في افتتاح مبارياتهما ببطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة في الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
وأدى لاعبو الأخضر، اليوم السبت، تدريباتهم على صالة الشهيد؛ حيث عمد الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية، وتنفيذ عدد من الجمل الفنية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الصالة.
وكان أخضر الصالات وصل، أمس الجمعة، إلى دولة الكويت؛ للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات، التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.
من جهة آخرى احتفت إدارة الفندق الذي تقطن فيه بعثة المنتخب السعودي، بذكرى اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين، وذلك بمشاركة أعضاء ومنسوبي المنتخب وسط أجواء أخوية.