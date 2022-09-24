في افتتاح بطولة كأس آسيا.. أخضر الصالات يفتح ملف مواجهة اليابان

وأدى لاعبو الأخضر، اليوم السبت، تدريباتهم على صالة الشهيد؛ حيث عمد الجهاز الفني خلال الحصة التدريبية على تكثيف وتنويع التمارين اللياقية، وتنفيذ عدد من الجمل الفنية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم بإجراء مناورة على كامل الصالة.