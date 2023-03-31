الاتفاق بطلاً لكأس بطولة أندية السعودية لدرجة البراعم تحت 13 عامًا للدرجة الأولى

وكان الاتفاق قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الباطن بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتَين في دور الـ32، قبل أن يتخطى الترجي في دور الـ16 بالفوز ذهابًا 5-0، وإيابًا بنتيجة 3-0.