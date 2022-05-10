32 فريقاً يتنافسون على لقب بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس

وقدم الشعيلان شكره للدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال رئيس اللجنة الإشرافية لدوري المدارس، على ما تقدمه اللجنة الإشرافية من دعم واهتمام دائم في مشروع دوري المدارس، وشكر كذلك ممثلي الفرق المدرسية الذين حضروا القرعة، متمنياً "التوفيق لجميع الفرق المتأهلة في منافسات بطولة نخبة المملكة التي ستقام وفق أعلى مواصفات التنظيم الإداري والفني".