ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا.. أخضر الصالات يعلن قائمة معسكر الدمام

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة قدم الصالات أسماء اللاعبين المختارين لخوض تجارب أداء ميدانية في التجمع التدريبي الذي سيقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 14 حتى 17 يناير الجاري، تمهيدًا لاختيار الأفضل لتدعيم صفوف أخضر الصالات في الاستحقاقات القادمة، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 المقرر إقامتها في مملكة تايلاند.
وضمت قائمة تجارب الأداء الميدانية 22 لاعبًا وهم: يحيى عجي والبراء الدوسري وعبد الكريم المشيقح وعبدالعزيز آل دبل وعبدالله الدوسري وصالح القرني وسلمان المطيويع وعبدالرحمن الحواس ومعاذ الحربي ودليم الدوسري وعلي الصفار وماجد شمهاني ونايف ياكل ومالك الثقفي وحسام أحمد ورمزي دكمان ونايف غفيري وعبدالعزيز الشهراني وأسامة باعقيل وياسر الحسني وخالد مضيع ويوسف البقي.
وسيخضع اللاعبون لتدريبات مكثفة على فترات مختلفة تحت إشراف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات أندريو بلازا، بهدف اختيار الأفضل لتدعيم صفوف أخضرالصالات في الاستحقاقات القادمة.