ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا.. أخضر الصالات يعلن قائمة معسكر الدمام

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي لكرة قدم الصالات أسماء اللاعبين المختارين لخوض تجارب أداء ميدانية في التجمع التدريبي الذي سيقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 14 حتى 17 يناير الجاري، تمهيدًا لاختيار الأفضل لتدعيم صفوف أخضر الصالات في الاستحقاقات القادمة، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 المقرر إقامتها في مملكة تايلاند.