الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تحضيراً لمواجهة الوحدة.. و" المسحل" يقيم مأدبة عشاء للفريق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب رديف الأمير محمد بن فهد بالدمام.
تأتي تحضيرات أحمر الشرقية استعداداً لمواجهة مضيفه فريق الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ 11 لدوري روشن السعودي.
وكان التدريب قد تركز على الجانب الفني والذي اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية التي ألقاها المدير الفني الإنجليزي"جيرارد"، ثم تمارين الإحماء، بعد ذلك خاض الفريق تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مباراة الوحدة، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وبعد نهاية التدريب أقام رئيس لجنة كرة القدم بنادي الاتفاق حاتم المسحل مأدبة عشاء لكافة أعضاء ولاعبي الفريق.