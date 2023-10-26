الاتفاق يجري تدريبه الرئيس تحضيراً لمواجهة الوحدة.. و" المسحل" يقيم مأدبة عشاء للفريق

وكان التدريب قد تركز على الجانب الفني والذي اشتمل على محاضرة الفيديو الفنية التي ألقاها المدير الفني الإنجليزي"جيرارد"، ثم تمارين الإحماء، بعد ذلك خاض الفريق تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين، ثم طبق الفريق الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مباراة الوحدة، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.