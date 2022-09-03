مدربو منتخبات نصف نهائي كأس العرب: البطولة فرصة استثنائية.. واللقب حلم مشروع للجميع

وأضاف: "منتخب الجزائر ربما يتفوق علينا من الناحية البدنية بعد حصول لاعبيه على راحة لمدة يوم واحد أكثر، كما أنه يخوض المباراة بين جماهيره، لكننا أيضاً نمتلك عناصر مميزة قادرة على تحقيق الفوز، خضنا مباريات في وقت سابق أمام 20 ألف متفرج ونحن جاهزون لمثل هذه الظروف لتقديم مباراة تليق بالطرفين".