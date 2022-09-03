مدربو منتخبات نصف نهائي كأس العرب: البطولة فرصة استثنائية.. واللقب حلم مشروع للجميع

عُقدت اليوم السبت، المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري.
في البداية، قال مدرب منتخب السعودية عبدالوهاب الحربي: "نبارك للمنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي وأتمنى التوفيق لكل الفرق التي ودعت البطولة. مستوى التنافس رائع للغاية في تلك المسابقة، وأنا سعيد بارتفاع أداء اللاعبين مع كل مباراة خاصة بعد عملية التدوير بينهم. سنخوض مباراة متكافئة أمام المنتخب الجزائري القوي والمنظم، وأعتقد أن أسلوب لعب المنتخبين يتشابه كثيراً على مستوى طريقة اللعب والمهارة".
وأضاف: "منتخب الجزائر ربما يتفوق علينا من الناحية البدنية بعد حصول لاعبيه على راحة لمدة يوم واحد أكثر، كما أنه يخوض المباراة بين جماهيره، لكننا أيضاً نمتلك عناصر مميزة قادرة على تحقيق الفوز، خضنا مباريات في وقت سابق أمام 20 ألف متفرج ونحن جاهزون لمثل هذه الظروف لتقديم مباراة تليق بالطرفين".
من جانبه، قال مدرب منتخب الجزائر أرزقي رومان: "أشكر الاتحاد العربي لكرة القدم على تنظيم هذه البطولة، التي تساعدنا على الاستعداد بشكل جيد لكافة الاستحقاقات الرسمية في قارتي أفريقيا وآسيا، وهي فرصة مميزة ورائعة للاحتكاك بالمدارس الكروية المختلفة مع الأشقاء العرب".
كما قال مدرب منتخب اليمن محمد البعداني: "أنا فخور للغاية بالوصول إلى نصف النهائي، نشعر بسعادة كبيرة للمشاركة في تلك البطولة بدون أي ضغوط رغم أننا دائماً نلعب من أجل الفوز، ونبذل كل ما لدينا لتحقيق الانتصار في كل مباراة لنسعد الشعب اليمني".
وشدد بقوله: "نحن نمر بظروف صعبة للغاية لكننا اعتدنا على الحياة القاسية. نحن هنا نمثل بلداً عظيماً يمتلك تاريخاً كبيراً، ونشعر بفخر شديد بالوصول إلى المربع الذهبي، وهو إنجاز لأننا لم نكن مرشحين لذلك في نظر الكثيرين".
وأوضح مدرب منتخب المغرب سعيد شيبة: "نحن سعداء بالمستوى الذي قدمناه في البطولة، وكان يجب علينا التحلي بالصبر والتواضع لكي نحد من خطورة منتخب مصر في الدور ربع النهائي. المنتخبات التي بلغت دور الأربعة تمتلك حظوظاً متساوية في التتويج باللقب".
واختتم بقوله: "كل منتخب يمتلك حقاً مشروعاً في السعي نحو التتويج باللقب، نحن من جانبنا لم نخض أي مباراة سهلة لكن الصعوبة تختلف من منافس لآخر. المنتخب اليمني يضم مواهب رائعة ومتطورة ويستحق منا كل الاحترام والتقدير".