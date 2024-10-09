بعرض مذهل.. "النصر" يسعى لضم "دي بروين" و"السيتي" متردد في تمديد عقد اللاعب

أكدت تقارير صحفية أن نادي النصر، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو واثقين من قدرتهم على الحصول على توقيع البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي.
وأكد موقع "TEAMtalk" أن دي بروين الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم، تلقى عرضًا مذهلًا لمغادرة مانشستر سيتي، والانتقال إلى النصر؛ مشددًا على أن الفريق السعودي واثق تمامًا من قدرته على إقناع اللاعب.
وسيشهد فريق السيتي (القوة المهيمنة في الدوري الإنجليزي) انتقالات في العام المقبل لأهم اللاعبين في فريق بيب غوارديولا، ولا يوجد اسم أكبر من اسم دي بروين الذي يُعد مطمعًا للعديد من الأندية.
ويُعَد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، واحدًا من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز؛ لقدرته على خلق الفرص والتمريرات الحاسمة بالمباريات؛ لذا قد يكون من الصعب جدًّا استبداله.
وتقول مصادر TEAMtalk إن من المرجح جدًّا أن يغادر كيفين الصيف المقبل، مع احتمال كبير لانتقاله إلى المملكة العربية السعودية.
وأشار الموقع إلى أن إدارة مانشستر سيتي مترددة في عرض تمديد عقد دي بروين بسبب عمره ومشاكل الإصابة الأخيرة؛ حيث غاب بالفعل عن 6 مباريات بسبب مشكلة في أوتار الركبة هذا الموسم. وهذا ما أعطى الأمل لفريق النصر في أن يتمكن من إقناع دي بروين بالتخلي عن مانشستر سيتي، والانضمام إلى النجم كريستيانو رونالدو في النادي السعودي الموسم المقبل.
ويستعد مسؤولو النادي السعودي لتقديم عرض مذهل لدى بروين، على الرغم من تحفظات اللاعب بشأن الانتقال في وقت سابق من هذا العام.
الجدير بالذكر أن بيب غوارديولا سيكون سعيدًا بالاحتفاظ بدي بروين لموسم آخر؛ ولكن العرض المقدم من السعودية قد يكون من الصعب رفضه.