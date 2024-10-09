بعرض مذهل.. "النصر" يسعى لضم "دي بروين" و"السيتي" متردد في تمديد عقد اللاعب

وأشار الموقع إلى أن إدارة مانشستر سيتي مترددة في عرض تمديد عقد دي بروين بسبب عمره ومشاكل الإصابة الأخيرة؛ حيث غاب بالفعل عن 6 مباريات بسبب مشكلة في أوتار الركبة هذا الموسم. وهذا ما أعطى الأمل لفريق النصر في أن يتمكن من إقناع دي بروين بالتخلي عن مانشستر سيتي، والانضمام إلى النجم كريستيانو رونالدو في النادي السعودي الموسم المقبل.