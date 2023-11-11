بات على بُعد خطوة واحدة من التوقيع.. تفاصيل الاتفاق بين الاتحاد و"لوبيتيغي"

كشفت تقاريرُ إعلامية عن تفاصيل الاتفاق الذي تمّ بين إدارة نادي الاتحاد والمدرب الإسباني "لوبيتيغي" المرشح لقيادة الفريق فنيًّا خلفًا للبرتغالي "نونو سانتو".
وبحسب الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات "نيكولا شيرا": فإن مدة التعاقد ستكون موسمَيْن ونصف الموسم حتى عام 2026.
وأضاف، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "x": أن المدرب "لوبيتيغي" بات على بُعد خطوة واحدة من التوقيع مع الاتحاد، نظير راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.
وأعلن نادي الاتحاد، الأسبوع الماضي، إنهاءَ تعاقده مع "نونو سانتو"؛ بسبب سوء نتائج الفريق، وتعيين مساعد المدرب "حسن خليفة" لتولّي مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.