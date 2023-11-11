بات على بُعد خطوة واحدة من التوقيع.. تفاصيل الاتفاق بين الاتحاد و"لوبيتيغي"

وأضاف، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "x": أن المدرب "لوبيتيغي" بات على بُعد خطوة واحدة من التوقيع مع الاتحاد، نظير راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.