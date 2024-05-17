42 قناة عالمية تبث الديربي بين النصر والهلال

ويحتفظ الديربي بإثارته في كل الظروف، حتى بعد ضمان الهلال (89 نقطة) حسمه للقب الدوري في الجولة الماضية، بعد انتصاره 4-1 أمام الحزم، وتأكد النصر (77 نقطة) من احتلال مركز الوصافة، نظرًا لأهمية الانتصار في تاريخ الفريقين الذين مُني كل منهما بأكبر عدد من الخسائر في مواجهاته أمام الآخر، ولم يستطع أي فريق عبر تاريخ الدوري أن يلحق بالهلال 9 خسائر سوى النصر، كما سجل الهلال في مواجهات الدوري 16 انتصارًا على النصر، وذلك رقم لم يسبقه إليه أي فريق.