42 قناة عالمية تبث الديربي بين النصر والهلال

يستضيف النصر منافسه الهلال، الـ 9 مساء الجمعة 17 مايو 2024 (توقيت الرياض)، على ملعب النصر (الأول بارك)، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من دوري روشن السعودي، في مواجهة تبثها 42 قناة تلفزيونية حول العالم، انعكاسًا للقيمة الفنية والتسويقية الكبرى لديربي الرياض.
ويحتفظ الديربي بإثارته في كل الظروف، حتى بعد ضمان الهلال (89 نقطة) حسمه للقب الدوري في الجولة الماضية، بعد انتصاره 4-1 أمام الحزم، وتأكد النصر (77 نقطة) من احتلال مركز الوصافة، نظرًا لأهمية الانتصار في تاريخ الفريقين الذين مُني كل منهما بأكبر عدد من الخسائر في مواجهاته أمام الآخر، ولم يستطع أي فريق عبر تاريخ الدوري أن يلحق بالهلال 9 خسائر سوى النصر، كما سجل الهلال في مواجهات الدوري 16 انتصارًا على النصر، وذلك رقم لم يسبقه إليه أي فريق.
وستزيد محافظة الفريقين على سلسلة من الانتصارات المتتالية، من وقع المباراة، فالهلال كسر رقم النصر القياسي في الانتصارات المتتالية البالغ 13 انتصارًا في 2014، وزاد فيه حتى بلغ في الجولة الماضية انتصاره الـ 24. أما النصر فبدأ سلسلة جديدة من الانتصارات في الجولات الثماني الماضية.
وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين 3-0 لمصلحة الهلال، وسيضيف ذلك بُعدًا آخر في المواجهة المنتظرة بينهما، مع بعض التعديلات التي طرأت على قائمة الفريقين الأساسية في تلك المباراة، إذ سيشارك البرازيلي رينان لودي الذي لم يكن حاضرًا في مباراة الذهاب، كما سيعود الكولومبي دافيد أوسبينا للذود عن الشباك الصفراء بعد غيابه في الدور الأول.
وفي موازاة ذلك، ستشهد المواجهة غياب عناصر أساسية في مباراة الذهاب أبرزهم البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي أعلن نهاية موسمه مطلع مارس الماضي بسبب الإصابة، كما لم يعد الإيفواري سيكو فوفانا لاعبًا في النصر بعد انتقاله معارًا إلى الاتفاق في النافذة الشتوية الأخيرة، ذلك خلافًا للحارس الموقوف نواف العقيدي.
وسيفقد الهلال أيضًا مدافعه السنغالي خاليدو كوليبالي، بفعل الإيقاف بعد تراكم الإنذارات. ومن المرجح غياب عدد آخر من لاعبي الفريقين بسبب الجاهزية البدنية والصحية.