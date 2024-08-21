الحكم السعودي "الدوسري" يشارك في بطولة العالم للكرة الطائرة

غادر الحكم السعودي الدولي عبدالرحمن الدوسري إلى بلغاريا للمشاركة في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة تحت 17 عامًا التي ستنطلق خلال الفترة من 24 إلى 31 أغسطس الجاري.
وجاء اختيار "الدوسري" بعد ترشيحه من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة من خلال اجتيازه للاختبارات الدولية التي أجريت في فترة سابقة للحكام المشاركين بالبطولات العالمية والمشاركات الآسيوية التي سبق وأن شارك بها "الدوسري" وتألق فيها.
من جانبه، قال الحكم عبدالرحمن الدوسري: إن من يقف خلف هذا التواجد العالمي هو رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي، والذي يعود له الفضل بعد الله في اختياره لهذه البطولة العالمية، وذلك من خلال الدعم والاهتمام الذي لمسناه منه، وكذلك وقفاته المشهودة مع جميع الحكام دون استثناء من خلال تشجيعه وحرصه ومتابعته لكل صغيرة وكبيرة، والشكر للمدير الفني للحكام العالمي أمين الطريفي الذي وفّر جميع الإمكانيات للمشاركة في هذه البطولة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع زملائه الحكام في مشاركاتهم المقبلة.