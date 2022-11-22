رياضة

غدًا الأربعاء .. المغرب وألمانيا وإسبانيا ضمن باقي منافسات الجولة الأولى من كأس العالم

غدًا الأربعاء .. المغرب وألمانيا وإسبانيا ضمن باقي منافسات الجولة الأولى من كأس العالم
محمد السيد
محمد السيد

تستكمل غدًا الأربعاء باقي مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم قطر 2022 , بعدة لقاءات مثيرة , حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي:

المغرب - كرواتيا (المجموعة السادسة)

تُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث تُقام المباراة على ملعب الثمامة حيث يقع المنتخبان بالمجموعة السادسة إلى جانب منتخبي بلجيكا وكندا.

ألمانيا - اليابان (المجموعة الخامسة)

تُقام المباراة، في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث تُقام المباراة على ملعب خليفة الدولي ، وهما منتخبان بالمجموعة الخامسة بجانب إسبانيا وكوستاريكا.

إسبانيا - كوستاريكا (المجموعة الخامسة)

تُقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الثمامة، حيث يقع المنتخبان بالمجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا واليابان.

بلجيكا - كندا (المجموعة السادسة)

تُقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً، على ملعب أحمد بن علي، حيث يقع كل منهما بالمجموعة السادسة بجانب المغرب وكرواتيا.

كأس العالم FIFA قطر 2022

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