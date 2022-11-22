غدًا الأربعاء .. المغرب وألمانيا وإسبانيا ضمن باقي منافسات الجولة الأولى من كأس العالم

تستكمل غدًا الأربعاء باقي مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم قطر 2022 , بعدة لقاءات مثيرة , حيث تُقام أربع مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث تُقام المباراة على ملعب الثمامة حيث يقع المنتخبان بالمجموعة السادسة إلى جانب منتخبي بلجيكا وكندا.
تُقام المباراة، في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، حيث تُقام المباراة على ملعب خليفة الدولي ، وهما منتخبان بالمجموعة الخامسة بجانب إسبانيا وكوستاريكا.
تُقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الثمامة، حيث يقع المنتخبان بالمجموعة الخامسة إلى جانب ألمانيا واليابان.
تُقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً، على ملعب أحمد بن علي، حيث يقع كل منهما بالمجموعة السادسة بجانب المغرب وكرواتيا.