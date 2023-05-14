بعد تحقيقه كأس الملك .. إدارة الهلال توافق على مغادرة "دياز" لبلاده

أعلنت إدارة نادي الهلال، اليوم الأحد، السماح لمدرب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني رامون دياز السفر لبلاده، على أن يتولى مساعده مهمة قيادة الفريق حتى نهاية الموسم.
ونشرت إدارة الهلال بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قالت فيه: "وافقت إدارة النـادي على الطلب الذي تقدم به مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني "رامون دياز" برغبته في المغادرة إلى بلاده، لمتابعة أوضاع أسرته عقب الحادث المروري الذي تعرض له بعض أفراد الأسرة، ونتج عنه حالة وفاة وإصابتين".
وأضاف البيان :" تقرر أن يتولى قيادة الجهاز الفني مساعد المدرب "إيمليانو دياز" مع استمرار بقية أفراد طاقم الجهاز الفني؛ وذلك في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي.