بعد تحقيقه كأس الملك .. إدارة الهلال توافق على مغادرة "دياز" لبلاده

ونشرت إدارة الهلال بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قالت فيه: "وافقت إدارة النـادي على الطلب الذي تقدم به مدير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الأرجنتيني "رامون دياز" برغبته في المغادرة إلى بلاده، لمتابعة أوضاع أسرته عقب الحادث المروري الذي تعرض له بعض أفراد الأسرة، ونتج عنه حالة وفاة وإصابتين".