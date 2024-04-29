الأندية السعودية لا تزال تستهدف التعاقد مع "نايف اكرد" مدافع وست هام يونايتد

يعد "اكرد "، (28 عاماً) واحداً من أفضل لاعبي قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي، وقد انضم إلى وست هام يونايتد في يوليو 2022، قادماً من ملعب رين، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 38 مليون يورو.