الأندية السعودية لا تزال تستهدف التعاقد مع "نايف اكرد" مدافع وست هام يونايتد

لا يزال المغربي نايف اكرد، مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي هدفاً للأندية السعودية خلال هذا الصيف.
ووفقاً لما نشره الصحفي "بن جاكوبس" فإن نادي القادسية مهتم بالتعاقد مع اكرد، مشيراً إلى أن إدارة الاتحاد أيضاً استفسرت عن اللاعب المغربي في يناير الماضي.
وشدد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن مسؤولي النادي الإنجليزي لم تكن لديهم النية لبيع عقد المدافع المغربي في يناير، ولكنهم الآن يتطلعون إلى بيع عقده برسوم كبيرة.
يعد "اكرد "، (28 عاماً) واحداً من أفضل لاعبي قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي، وقد انضم إلى وست هام يونايتد في يوليو 2022، قادماً من ملعب رين، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 38 مليون يورو.