الاتفاق يستأنف تدريباته.. ويستقبل "داركو" بالممر الترحيبي

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد بدأ بكلمة تحفيزية ثم الممر الترحيبي بالمدافع المقدوني الجديد داركو، تلا ذلك تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الاتحاد والتي انتهت بالتعادل من دون أهداف، فيما خضع بقية اللاعبين لتمارين لياقية بالكرة ثم جري وسط الملعب، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.