الاتفاق يستأنف تدريباته.. ويستقبل "داركو" بالممر الترحيبي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الاثنين على ملعبه الرديف، يأتي ذلك تحضيرًا لمواجهة الباطن يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ3 الباطن لدوري روشن السعودي لموسم 2022 /23
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد بدأ بكلمة تحفيزية ثم الممر الترحيبي بالمدافع المقدوني الجديد داركو، تلا ذلك تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الاتحاد والتي انتهت بالتعادل من دون أهداف، فيما خضع بقية اللاعبين لتمارين لياقية بالكرة ثم جري وسط الملعب، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وعلى صعيد متصل كشفت الفحوص الطبية عن إصابة لاعب وسط الاتفاق محمد الكويكبي والتي تعرض لها في التدريبات الأخيرة التي سبقت مواجهة الاتحاد، أنها عبارة عن شد عضلي في عضلة فخذه، حيث سيخضع إلى فترة تأهيل واختبار قبل السماح له بالانتظام في التدريبات الجماعية.