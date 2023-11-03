في افتتاح الجولة الـ 12 من دوري "روشن" بهدفي الفتح... الهلال يحكم القبضة على الصدارة

أحكم فريق الهلال الأول لكرة القدم القبضة على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن كسب نظيره الفتح 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في افتتاح الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الهندوراسي " هيكتور مارتينيز".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل أحرزه هداف الفريق "ميتروفيتش" من ركلة جزاء، بعد إعاقة قائد الأزرق سالم الدوسري.
كما شهد هذا الشوط تصدياً رائعاً لحارس الهلال "ياسين بونو" بعد تصديه لتسديدة لاعب الفتح عباس الحسن، في الدقيقة 43.
وفي الشوط الثاني أضاع "تيلو" فرصة التعديل لفريقه الفتح في الدقيقة 57.
وفي الوقت بدلاً من الضائع وتحديداً في 90+3 وضع الحائز على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2022 الدولي سالم الدوسري بصمته بهدف سينمائي لفريقه الهلال بعد فاصل من المراوغة داخل الصندوق الفتحاوي.
بتلك النتيجة تربع الهلال على قمة ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، فيما بقي الفتح رابعاً بـ 23 نقطة.