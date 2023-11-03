في افتتاح الجولة الـ 12 من دوري "روشن" بهدفي الفتح... الهلال يحكم القبضة على الصدارة

أحكم فريق الهلال الأول لكرة القدم القبضة على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن كسب نظيره الفتح 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في افتتاح الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الهندوراسي " هيكتور مارتينيز".