لاعبو الأخضر ينتظمون بمعسكر الأحساء.. استعداداً للقاء باكستان

تشكيلة "مانشيني"

وتضم قائمة المدير الفني روبرتو مانشيني 28 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.