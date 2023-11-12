لاعبو الأخضر ينتظمون بمعسكر الأحساء.. استعداداً للقاء باكستان

بدأ لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، بالالتحاق بمعسكرهم في محافظة "الأحساء" استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويستضيف الأخضر في السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري منتخب باكستان على ملعب نادي الفتح بالأحساء، فيما سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب الأردن في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر على ملعب عمّان الدولي .
وسيجري الأخضر مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بنادي الفتح" عند الساعة 5:00 مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
تشكيلة "مانشيني"
وتضم قائمة المدير الفني روبرتو مانشيني 28 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.