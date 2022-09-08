على حساب مضر .. الخليج يتوج بكأس السوبر السعودي لكرة اليد

حقق فريق كرة اليد بنادي الخليج لقب بطولة السوبر السعودي 2022، بعد فوزه على مضر بنتيجة (31-33)، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
وتوّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر ورئيس الاتحاد البحريني علي عيسى إسحاقي فريق الخليج بلقب بطولة السوبر السعودي 2022 والميداليات الذهبية، فيما توج فريق مضر بالمركز الثاني والميداليات الفضية لكل من زهير القرشي نائب رئيس الاتحاد والأستاذ علي العليوات عضو مجلس الإدارة، كما كرم عضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس أحمد اخريدة حكام اللقاء والمراقبين.
وبدأت المواجهة على صفيح ساخن منذ البداية، وجاءت الدقيقة الخامسة بتقدم مضر بنتيجة (4-3)، إلى أن استطاع الخليج قلب الطاولة وتوسيع الفارق لصالحه إلى 3 أهداف عند الدقيقة العاشرة (6-9)، واستمر بالتقدم حتى أدرك مضر نقطة التعادل من جديد في الدقيقة العشرين (10-10)، بعد ذلك دارت نتيجة فارق الهدف بين الفريقين إلى أن تمكن مضر من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة (16-15).
وفي الشوط الثاني حافظ مضر على تقدمه بالنتيجة حتى الدقيقة الثانية عشرة التي شهدت نتيجة التعادل (23-23)، واستمر التعادل حتى تمكن الخليج من التقدم وتوسيع الفارق إلى 3 أهداف عند الدقيقة الرابعة والعشرين، وبالرغم من محاولات مضر للعودة بالنتيجة، إلا أن صافرة حكم المباراة أعلنت تحقيق الخليج بطولة السوبر للمرة الأولى.