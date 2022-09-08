على حساب مضر .. الخليج يتوج بكأس السوبر السعودي لكرة اليد

وبدأت المواجهة على صفيح ساخن منذ البداية، وجاءت الدقيقة الخامسة بتقدم مضر بنتيجة (4-3)، إلى أن استطاع الخليج قلب الطاولة وتوسيع الفارق لصالحه إلى 3 أهداف عند الدقيقة العاشرة (6-9)، واستمر بالتقدم حتى أدرك مضر نقطة التعادل من جديد في الدقيقة العشرين (10-10)، بعد ذلك دارت نتيجة فارق الهدف بين الفريقين إلى أن تمكن مضر من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة (16-15).