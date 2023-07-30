"ريما بنت بندر" تترأس الاجتماع الأول للدورة الانتخابية للجنة رياضة المرأة

يُذكر أن لجنة رياضة المرأة تم تأسيسها خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الذي عُقِدَ في يونيو الماضي، برئاسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وعضوية كل من: أضواء العريفي، وخالد اليحيى، وعبير الفوتي، وفهد الحقباني، وسمية جبرتي، ومها الجفالي، ولانا بنت سعيد، وأندرو هيبيرت، إضافة إلى موضي السديري مقرراً للجنة.