"ريما بنت بندر" تترأس الاجتماع الأول للدورة الانتخابية للجنة رياضة المرأة

ترأست عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيسة لجنة رياضة المرأة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، الاجتماع الأول في الدورة الحالية للجنة رياضة المرأة "افتراضياً" بحضور أعضاء اللجنة كافة.
واستكمل الاجتماع ما سبق من جهود الدورة الانتخابية السابقة، حيث ناقش التوجه الاستراتيجي للجنة، والخطط المستقبلية، وآلية تطوير الرياضة النسائية بالمملكة، بما يخدم التوجهات العليا للقطاع الرياضي وفق رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن لجنة رياضة المرأة تم تأسيسها خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الذي عُقِدَ في يونيو الماضي، برئاسة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز وعضوية كل من: أضواء العريفي، وخالد اليحيى، وعبير الفوتي، وفهد الحقباني، وسمية جبرتي، ومها الجفالي، ولانا بنت سعيد، وأندرو هيبيرت، إضافة إلى موضي السديري مقرراً للجنة.