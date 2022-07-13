أخضر السلة يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره الأسترالي غداً في البطولة الآسيوية

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة السلة اليوم الأربعاء تدريباته في العاصمة الإندونيسية جاكرتا استعداداً لمواجهة المنتخب الأسترالي في دور المجموعات من نهائيات كأس آسيا.
ويواجه المنتخب السعودي في ثاني مبارياته في نهائيات البطولة الآسيوية ٢٠٢٢ نظيره الأسترالي غداً الخميس وذلك عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت السعودية .
ويسعى المنتخب السعودي إلى الفوز على نظيره الأسترالي، لتعزيز حظوظه بالتأهل للدور الثاني قبل مواجهة نظيره الأردني يوم ١٦ يوليو في المجموعة(A).
وسبق للأخضر أن استهل مشواره في البطولة بالخسارة من نظيره الإندونيسي بنتيجة (80- 54)، علماً أنه يتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة، حيث تم تقسيم المنتخبات الستة عشر إلى أربع مجموعات سينتقل الأول مباشرة إلى الدور ربع النهائي بينما يتوجب على الثاني والثالث تحديد تأهلهما إلى الدور ربع النهائي عبر مباراة يلعبها الثاني من المجموعة (A) ضد الثالث من المجموعة (B), والثاني من المجموعة (B) ضد الثالث من المجموعة(A) .