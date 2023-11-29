"بغدادي": كأس أمريكا للقوارب بجدة حدثٌ هام.. وسنعرّف العالم بما يحتويه البحر الأحمر

وسيقام السباق غدًا الخميس حتى السبت 2 ديسمبر من الساعة 1:30 ظهرًا إلى 3:00 عصرًا، وسيكون السباق التدريبي اليوم الأربعاء والافتتاح عند الساعة السادسة مساءً، وستبدأ الأنشطة في قرية السباق، الواقعة في نادي ومارينا جدة لليخوت.