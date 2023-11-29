"بغدادي": كأس أمريكا للقوارب بجدة حدثٌ هام.. وسنعرّف العالم بما يحتويه البحر الأحمر

أوضحت الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقوارب الشراعية سامية بغدادي، أن كأس بطولة أمريكا للقوارب والتي ستنطلق مساء غدًا في جدة وتستمر حتى السبت المقبل؛ سيكون حدثًا هامًّا ويتواكب مع رؤية 2030.
وقالت "بغدادي" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده قائدو الفِرَق الستة المشاركة في السباق في جدة قبل قليل: نريد أن نُعرّف أبطال العالم بما يقدمه البحر الأحمر من تنافس.
وأضافت: يُعتبر هذا التنافس محفزًا لنشر الوعي؛ حيث إن الرياضات الشراعية مفيدة، وسَبَق وأن عملنا تجربة لـ300 طالب وأبحروا عن طريق القوارب.
وتحدث قائدو الفِرَق الستة وأبدوا استعدادهم لخوض السباق التدريبي الذي سينطلق في جدة مساء اليوم.
وسيشارك الفريق المدافع عن الكأس (فريق طيران الإمارات نيوزيلاندا)، والفِرَق المتحدية الخمسة: (فريق إنيوس بريطانيا، وفريق ألينغي ريد بول ريسينغ، وفريق لونا روسا برادا بيريللي، وفريق أمريكان ماجيك، وفريق أورينت إكسبريس ريسينغ)، بتشكيلة قوية من البحارة النخبة الطامحين للفوز بكأس أمريكا.
وسيقام السباق غدًا الخميس حتى السبت 2 ديسمبر من الساعة 1:30 ظهرًا إلى 3:00 عصرًا، وسيكون السباق التدريبي اليوم الأربعاء والافتتاح عند الساعة السادسة مساءً، وستبدأ الأنشطة في قرية السباق، الواقعة في نادي ومارينا جدة لليخوت.