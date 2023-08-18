بالفيديو.. جماهير النصر لـ"سبق": خسارة مباراتين في أول الدوري لا تعني فقدان الأمل في المنافسة
أبدى عدد من مشجعي نادي النصر تقبُّلهم للخسارة من فريق التعاون، وأكدوا أنهم لم يفقدوا الأمل في المنافسة، ملقين باللوم على الأخطاء التحكيمية.
وتفصيلاً، أعرب المشجع النصراوي وليد الزامل، الذي يقف خلف فريقه منذ 40 عامًا، لـ"سبق" عن تقبُّله الهزيمة من نادي التعاون، معتبرًا خسارة مباراتين في أول الدوري لا تعني فقدان الأمل في المنافسة على البطولة، وواصفًا ما حدث في مباراة الاتفاق بالمهزلة، على حد قوله.. لافتًا إلى أن التشكيل كان خاطئًا في مباراة التعاون. واستغرب عدم رجوع حكم المباراة إلى تقنية الفار!!
من جهته، اعتبر يزيد الجعيد الأخطاء التحكيمية جزءًا من اللعبة، والتقنيات الحديثة تساهم في تقليل هذه الأخطاء.. مشيرًا إلى أن لاعبي التعاون قدَّموا أداء متميزًا أمام النصر.
من جانب آخر، اعتبر مشجعٌ لفريق التعاون أن النصر يلعب بدون روح، ويعتمد على نجمه كريستيانو رونالدو، موضحًا أن التعاون أقوى فنيًّا من النصر.
وكان التعاون قد حقق فوزًا ثمينًا على شقيقه النصر في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء أمس الجمعة على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض بهدفين نظيفين.