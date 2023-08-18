بالفيديو.. جماهير النصر لـ"سبق": خسارة مباراتين في أول الدوري لا تعني فقدان الأمل في المنافسة

وتفصيلاً، أعرب المشجع النصراوي وليد الزامل، الذي يقف خلف فريقه منذ 40 عامًا، لـ"سبق" عن تقبُّله الهزيمة من نادي التعاون، معتبرًا خسارة مباراتين في أول الدوري لا تعني فقدان الأمل في المنافسة على البطولة، وواصفًا ما حدث في مباراة الاتفاق بالمهزلة، على حد قوله.. لافتًا إلى أن التشكيل كان خاطئًا في مباراة التعاون. واستغرب عدم رجوع حكم المباراة إلى تقنية الفار!!