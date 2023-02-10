الرائد يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة أبها بثلاثية

نجح فريق الرائد في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الثلاث الأخيرة بتغلبه على ضيفه أبها بثلاثة مقابل هدف اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم 2022/2023م.
بادر الضيوف بافتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق عن طريق لاعبه الشاب نواف الصعدي بتصويبه قوية من داخل منطقة الجزاء، عجز الحارس الروماني سيلفيولونغ عن التصدي لها لتعانق الشباك، معلنة عن أول أهداف المباراة.
وقبل الدخول للاستراحة نجح أصحاب الضيافة بتعديل النتيجة بواسطة الكرواتي داميان يوكوفيتش، الذي استغل تمريرة محمد فوزير التي وضعته بحالة انفراد بالمرمى قبل أن يسدد كرة قوية استقرت في شباك الحارس ديفيس إيباسي، وذلك في الدقيقة (45+2).
وخطف النجم المغربي محمد فوزير هدف الانتصار الثاني للرائد في الدقيقة 88، بعد أن استغل تمريرة طولية من الحارس الروماني سيلفيولونغ أخطأ الدفاع في تشتيتها، لتصل إلى مسجل الهدف الذي انفرد على إثرها ليضع الكرة من فوق الحارس الكاميروني.
وأطلق النجم المغربي محمد فوزير رصاصة الرحمة في شباك أبها بتسجيله ثالث الأهداف في الدقيقة (90+13) من عمر المباراة .
بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 22 نقطة بالمركز الثامن.