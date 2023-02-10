الرائد يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة أبها بثلاثية

نجح فريق الرائد في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الثلاث الأخيرة بتغلبه على ضيفه أبها بثلاثة مقابل هدف اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم 2022/2023م.