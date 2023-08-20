"نيمار" يؤدي أول تدريب بدني مع الهلال.. والفريق يفتح ملف مواجهة الرائد

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد تعادلهم يوم أمس أمام "الفيحاء"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الفيحاء"، و تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
من جانب آخر أدى النجم البرازيلي "نيمار" تدريباً في صالة الإعداد البدني؛ ضمن برنامجه التأهيلي، الذي يجريه بعد آلام العضلة الأمامية، فيما أنهى اللاعب "متعب المفرج" برنامجه التأهيلي، حيث شارك في تدريبات الجماعية والمناورة الفنية.
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة قائد الفريق "سلمان الفرج" في الجزء الأول من التدريبات الجماعية؛ قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.
و يواصل الفريق مساء يوم غد الاثنين تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي، تأهباً لملاقاة فريق الرائد يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.