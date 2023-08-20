"نيمار" يؤدي أول تدريب بدني مع الهلال.. والفريق يفتح ملف مواجهة الرائد

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد تعادلهم يوم أمس أمام "الفيحاء"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.