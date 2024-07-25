"أودير هيلمان" مدرب الرائد الجديد.. مسيرة حافلة ومأساة وراء اعتزاله اللعب

أعلنت إدارة نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع المدرب البرازيلي أودير هيلمان، لتولي الإدارة الفنية للفريق الكروي الأول، خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024 / 2025، وذلك بعد رحيل الكرواتي إيغور جوفيتشفتش الذي قاد الفريق في 34 مباراة بمختلف المسابقات.
ويعد "هيلمان" أحد الأسماء البارزة في عالم تدريب كرة القدم، إذ يمتلك مسيرة مهنية حافلة بالنجاح، وكغيره من الكثير من أبناء قارة أمريكا الجنوبية، عشق أودير هيلمان، الذي وُلد في بلدة ساليت التابعة لولاية سانتا كاتارينا، في المنطقة الجنوبية من البرازيل، كرة القدم منذ سنوات حياته الأولى، بينما شجّعته أسرته على هوايته.
وبدأ هيلمان حياته الكروية بعدما اجتاز اختبارات أكاديمية الشباب في فريق إنترناسينوال البرازيلي، ليتم تصعيده رسميًا إلى الفريق الأول عام 1997، حيث شارك في مركز لاعب الوسط طوال فترة احترافه، اعتمادًا على قوته البدنية ولياقته المميزة وطوله الذي يبلغ 180 سم.
وبالإضافة إلى إنترناسينوال، فقد لعب هيلمان لأندية فلومينينسي، وآر جيه، وبرازيل دي بيلوتاس، بالإضافة إلى إنكوبينجس السويدي ونادي إيسترن في هونج كونج.
ارتبط "هيلمان" بواقعة مأساوية تسببت في اعتزاله كرة القدم في عمر الـ32 عامًا، حينما كان أحد ضحايا الحادث المروع الذي تعرضت إليه حافلة فريق دي بيلوتاس في 15 يناير 2009.
وتسبب الحادث في مقتل ثلاثة أشخاص، بينما نجا هيلمان من الموت بأعجوبة، إلا أنه على الرغم من ذلك قرر أن يودّع الملاعب كلاعب ليتجه بعدها إلى عالم التدريب، إذ شغل منصب مساعد المدرب داخل إنترناسينوال لفريق الشباب والناشئين، بينما اختير ضمن الطاقم المساعد للمدرب روجيرو ميكالي، الذي قاد الهلال لفترة قصيرة عام 2021.
أما عربيًا، فقد قاد المدرب البرازيلي فريق الوصل الإماراتي بين عامي 2020 و2022، في 53 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 19 انتصارًا، وفي أكتوبر 2023، أعلنت إدارة نادي الرياض عن تعاقدها معه لقيادة الفريق، وبالفعل نجح في مهمته واستطاع أن يبقي الفريق بين الكبار في دوري روشن بنهاية الموسم، بعد أن حل في المركز 14، ليحط الرحال أخيرًا في الرائد.
وعن نجاحه في فريق الرياض، قال هيلمان إن فريقه نجح في تجاوز كل الظروف الصعبة المحيطة به، وفقدان الثقة التي كان عليها اللاعبون بعدم القدرة على البقاء في دوري المحترفين السعودي، ونجحوا في تحقيق ما يمكن أن يكون أقرب إلى المعجزة في تحقيق هدف البقاء دون مساعدة آخرين.
يظهر الحساب الرسمي للمدرب البرازيلي على تطبيق إنستغرام، حرصه على استعمال اللغة العربية بين الحين والآخر، وآخرها نشره مقطع الفيديو الذي نشره حساب فريق الرائد للإعلان عن مهمته الجديدة، وهو الفيديو الذي حمل عنوان "أهلاً أودير هيلمان".
كما يحرص المدرب البرازيلي على نشر التهنئة باللغة العربية للمسلمين في عيدي الفطر والأضحى.
وبعيدًا عن الملاعب، يعيش أودير هيلمان حياة أسرية هادئة وسعيدة برفقة زوجته وشريكة حياته، إضافة إلى ابنه الشاب وابنتيه، بينما يحرص بين الحين والآخر على نشر صوره معهم مرفقة ببعض الرسائل العاطفية التي تعبّر عن حبه لهم.
وذكرت تقارير صحفية أن مدرب الرائد الجديد يستغل أوقات فراغه بعيدًا عن كرة القدم في زيارة مختلف المناطق السياحية مع عائلته.