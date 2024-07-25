"أودير هيلمان" مدرب الرائد الجديد.. مسيرة حافلة ومأساة وراء اعتزاله اللعب

أما عربيًا، فقد قاد المدرب البرازيلي فريق الوصل الإماراتي بين عامي 2020 و2022، في 53 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 19 انتصارًا، وفي أكتوبر 2023، أعلنت إدارة نادي الرياض عن تعاقدها معه لقيادة الفريق، وبالفعل نجح في مهمته واستطاع أن يبقي الفريق بين الكبار في دوري روشن بنهاية الموسم، بعد أن حل في المركز 14، ليحط الرحال أخيرًا في الرائد.