كشفت تقارير إعلامية أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز يحظى باهتمام العديد من الأندية السعودية .

وينتهي عقد سانشيز مع مارسيليا في صيف 2023 مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي بشرط موافقة الطرفين.
وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن أليكسيس سانشيز يحظى باهتمام العديد من الأندية السعودية، والتي على استعداد لتقديم عروض مغرية لنقل النجم التشيلي إلى دوري روشن للمحترفين.
وأشارت إلى أن بابلو لونجوريا رئيس مارسيليا، يحاول الحفاظ على سانشيز، من خلال التفاوض مع وكيل أعماله، فرناندو فيليسيفيتش.
من جانبه، أكد خبير انتقالات اللاعبين "فابريزيو رومانو" صحة الأخبار، مؤكداً أن العرض السعودي يبلغ عشرة ملايين يورو في الموسم، وأن العقد سارٍ حتى عام 2024 مع إمكانية التجديد لموسم آخر.
يشار إلى أن الدولي التشيلي صاحب الـ34 عاماً ، يتمتع بمسيرة طويلة في الملاعب قادته إلى ريفر بليت وبرشلونة وآرسنال ومانشستر يونايتد، قد وصل في بداية الموسم الماضي إلى مارسيليا من إنتر ميلانو.