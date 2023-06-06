كشفت تقارير إعلامية أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز يحظى باهتمام العديد من الأندية السعودية .

من جانبه، أكد خبير انتقالات اللاعبين "فابريزيو رومانو" صحة الأخبار، مؤكداً أن العرض السعودي يبلغ عشرة ملايين يورو في الموسم، وأن العقد سارٍ حتى عام 2024 مع إمكانية التجديد لموسم آخر.