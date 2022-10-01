"فييتو" يغيب عن "الهلال" في مباراة الغد أمام "التعاون"

أعلن نادي الهلال غياب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب الفريق الكروي الأول، عن مواجهة الغد أمام التعاون ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وسيغيب فييتو عن مباراة الغد بسبب إصابته في عضلة الفخذ الأمامية؛ لينضم إلى قائمة اللاعبين الغائبين عن اللقاء.
يُذكر أن علي البليهي مدافع نادي الهلال شارك في تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لمواجهة الفريق أمام التعاون؛ وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرَّض لها.
وتعرَّض البليهي لإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته الفترة الماضية في معسكر المنتخب السعودي في إسبانيا.
ويفتقد الهلال في اللقاء كلاً من (الحارس محمد العويس، متعب المفرج، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، محمد كنو، غوستافو كويلار وسالم الدوسري).
ويواجه الهلال نظيره التعاون مساء غد على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.
ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 12 نقطة مع الشباب، بينما يأتي التعاون في المركز السادس برصيد 8 نقاط.