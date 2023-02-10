في ليلة الحلم.. الهلال السعودي لكتابة التاريخ أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم

وسط آمال وطموح كبير بتحقيق الحلم وكتابة التاريخ ، يواجه فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم نظيره ريال مدريد الإسباني ، اليوم السبت ، وتحديداً عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة السعودية الرياض ، في نهائي كأس العالم للأندية 2022 ، على أرض ملعب المجمع الرياضي (الأمير مولاي عبدالله) في العاصمة المغربية الرباط، بقيادة الحكم الإنجليزي "أنتوني تايلر ".