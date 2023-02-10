في ليلة الحلم.. الهلال السعودي لكتابة التاريخ أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم

وسط آمال وطموح كبير بتحقيق الحلم وكتابة التاريخ ، يواجه فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم نظيره ريال مدريد الإسباني ، اليوم السبت ، وتحديداً عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت العاصمة السعودية الرياض ، في نهائي كأس العالم للأندية 2022 ، على أرض ملعب المجمع الرياضي (الأمير مولاي عبدالله) في العاصمة المغربية الرباط، بقيادة الحكم الإنجليزي "أنتوني تايلر ".
الهلال يسعى لكتابة التاريخ ويدون أول إنجاز سعودي في سجل بطولة كأس العالم للأندية.
في المقابل يخوض ريال مدريد اللقاء متزعماً صدارة البطولة بـ 4 ألقاب.
وأعلنت شركة الرياضة السعودية عن نقل نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، الذي يجمع الهلال السعودي ونظيره ريال مدريد، مجانًا، عبر قنوات ssc، وتحديدًا عند العاشرة مساءً، من دولة المغرب التي تحتضن منافسات البطولة خلال فبراير "الجاري".
وتنقل ssc نهائي مونديال الأندية في منطقتَي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لمستخدمي أجهزة GOBOX، بالإضافة للنقل المجاني أيضًا عبر منصة شاهد.