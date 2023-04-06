في الجولة 22 من دوري روشن.. الفتح يزيد متاعب الخليج بثنائية

نجح فريق الفتح الأول لكرة القدم، في استعادة توازنه بتغلبه على ضيفه فريق الخليج بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مباريات الجولة الـ 22 لدوري روشن السعودي.