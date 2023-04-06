في الجولة 22 من دوري روشن.. الفتح يزيد متاعب الخليج بثنائية

نجح فريق الفتح الأول لكرة القدم، في استعادة توازنه بتغلبه على ضيفه فريق الخليج بهدفين دون رد في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مباريات الجولة الـ 22 لدوري روشن السعودي.
خيم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول على الرغم من بعض الفرص التي سنحت للطرفين لزيارة الشباك ولاسيما لأصحاب الضيافة.
منح النجم المغربي مراد باتنا فريقه الفتح هدف التقدم من مجهود فردي مميز تلاعب من خلاله بدفاع الخليج قبل أن يصوب كرة أرضية زاحفة استقرت في أقصى الزاوية اليمنى للحارس مروان الحيدري، وذلك في الدقيقة 65 من زمن المباراة.
وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع وبالتحديد في الدقيقة (90+3) أطلق النجم فراس البريكان رصاصة الرحمة في شباك الخليج مسجلاً ثاني أهداف الفتح من تصويبة قوية رافعًا بذلك رصيده الشخصي إلى 12 هدفًا في المسابقة.
بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 35 نقطة احتل من خلالها المركز السادس بينما تجمد رصيد الخليج عند 17 نقطة ، بالمركز الخامس عشر.