حارس الفيحاء: النصر أقوى فريق في الدوري

قال فلاديمير ستويكوفيتش، حارس الفيحاء: لعبنا مباراة كبيرة، وكنا نعرف قوة النصر؛ فهم بالنسبة لي أقوى فريق في دوري روشن.
وجاء حديث الحارس الصربي في مقابلة تلفزيونية مع الناقل الحصري للبطولات السعودية "قنوات SSC" عقب نهاية مباراة فريقه مع النصر ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي انتهت بفوز الأخير (3-1).
وأضاف: لقد ضغطوا علينا كثيرًا في الشوط الثاني؛ ما أفقدنا قوتنا؛ وهو ما جعلنا نستقبل الأهداف، ولم نكن قادرين على إيقافهم. ما زال لدينا مباريات قوية في المستقبل، سنحاول أن نفوز ببعضها.
من جانبه، قال المهاجم النيجيري أنتوني نواكايمي: لقد بدأنا بداية جيدة، وحاولنا أن ننهي المباراة في أول فرصة ممكنة، لكن الهدف الثاني لم يأتِ.
وأضاف: كانت المباراة صعبة؛ إذ بدأوا الضغط علينا أكثر فأكثر، ولاسيما في الشوط الثاني؛ ما جعلنا نستقبل الهدف الأول، وبعدها خلقوا العديد من الفرص، ولم يكن الأمر سهلاً.