حارس الفيحاء: النصر أقوى فريق في الدوري

وأضاف: لقد ضغطوا علينا كثيرًا في الشوط الثاني؛ ما أفقدنا قوتنا؛ وهو ما جعلنا نستقبل الأهداف، ولم نكن قادرين على إيقافهم. ما زال لدينا مباريات قوية في المستقبل، سنحاول أن نفوز ببعضها.