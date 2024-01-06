الهلال في فترة التوقف يلتقي الأهلي البحريني والنصر و"ميامي"

يواجه الهلال نظيره الشعلة تجريبيًّا السبت 20 يناير الجاري، قبل أن يواجه الأهلي البحريني في الـ24 من الشهر ذاته، وبعدها يصطدم مع إنتر ميامي الأمريكي في الـ29 من يناير ضمن بطولة كأس موسم الرياض، ويغادر إلى قطر الجمعة 2 فبراير المقبل لمواجهة الغرافة القطري السبت 3 فبراير، ثم يعود إلى السعودية، ويختتم فترة التوقف بمواجهة النصر في الـ8 من فبراير ضمن مباريات كأس موسم الرياض.