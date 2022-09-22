"رالي عسير 2022".. انطلاق الجولة الأولى من بطولة "السعودية تويوتا للراليات"

وتبدأ هذه المرحلة من منطقة الغضاة لمسافة 95 كلم، وتتبعها المرحلة الثانية من منطقة قرن القاعة لمسافة 59 كلم، على أن تستكمل مراحل اليوم الثاني من منطقة طريب لمسافة 95 كلم، على أن تكون القسم الثاني من مرحلة اليوم الأخير من منطقة قرن القاعة لمسافة 59 كلم أيضًا وصولاً إلى خط النهاية وإعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى من هذه البطولة.