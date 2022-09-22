"رالي عسير 2022".. انطلاق الجولة الأولى من بطولة "السعودية تويوتا للراليات"

أعلن رسميًا عن انطلاق أولى جولات بطولة السعودية تويوتا للراليات لموسم 2022 بعد الافتتاح الرسمي للرالي الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بإشراف وزارة الرياضة، وبدعم من هيئة تطوير منطقة عسير، ورعاية عبداللطيف جميل – تويوتا، وبحضور عدد من الفعاليات والشخصيات ومحبي رياضة السيارات.
وبعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية المشتملة على عمليات الفحص التقني والتوثيق الإداري في المقر الرئيس للرالي، أُقيم حفل الافتتاح في منتزه سما أبها للإعلان رسميًا عن انطلاقه.
وستكون اليوم أولى مراحل الرالي الذي تبلغ مسافته الإجمالية نحو 769 كلم منها 372 كلم مراحل خاصة بالسرعة، بمشاركة أكثر من 25 سائقًا محليًا ودوليًا.
وتبدأ هذه المرحلة من منطقة الغضاة لمسافة 95 كلم، وتتبعها المرحلة الثانية من منطقة قرن القاعة لمسافة 59 كلم، على أن تستكمل مراحل اليوم الثاني من منطقة طريب لمسافة 95 كلم، على أن تكون القسم الثاني من مرحلة اليوم الأخير من منطقة قرن القاعة لمسافة 59 كلم أيضًا وصولاً إلى خط النهاية وإعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى من هذه البطولة.
يزيد الراجحي بطل العالم في الراليات الصحراوية " الباها" سيكون على رأس المنطلقين بذلك الرالي، يرافقه ملاحه الألماني ديريك زيتزويتز، والذي سيشارك ضمن فئة T1، وينافسه التشيكي ميروسلاف زابلتان صاحب الخبرة الكبيرة في الراليات الصحراوية، بالإضافة إلى منيف السلماني ومثنى الشمري ومحمد التويجري.
أما في فئة T2 فسيكون أحمد الشقاوي وجعفر القحطاني من فريق حرس الحدود، كما ستكون دانية عقيل بطلة العالم في فئة T3 الموسم الماضي قي مقدمة المشاركين بهذه الفئة، يرافقها ملاحها الأوروغواياني سيرجيو، وستكون منافستها في هذه الفئة مع كل صالح السيف وعبدالله الشقاوي.
أما في فئة T4 فسيشهد رالي عسير عودة البطل السعودي سعيد الموري ليتواجه مع بطلة سعودية صاعدة هي مها الحمالي، صاحبة المركز الثالث في رالي جميل الذي أُقيم بداية هذا العام.
ويعد رالي عسير الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا للراليات على أن تتبعها ثلاث جولات في كل من القصيم وحائل وجدة، لتنتهي البطولة قبل نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي.