رياضة
"التدريب التقني" يشارك في بطولة كرة القدم للصالات للبنات
تستضيفها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
تشارك الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم من صندوق المتدربين والمتدربات الرئيس في بطولة كرة القدم للصالات (بنات) ضمن مجموعة مشاركة مع الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والتي تستضيفها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن خلال الفترة من 12 - 17 شوال؛
حيث تشارك 12 متدربة من الكليات التقنية للبنات بتمثيل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كمنتخب مشارك.
وأوضحت نائب مدير عام الإدارة العامة للأنشطة ورئيسة الوفد المشارك نسرين العلاوي، أن هذه المشاركة تعتبر الأولى من نوعها للمؤسسة في قطاع الأنشطة للمتدربات والتي تهدف بدورها إلى تعزيز النشاط البدني ضمن ما توليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من اهتمام بالغ بزيادة مستويات النشاط البدني لقطاع تدريب البنات تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030.