"التدريب التقني" يشارك في بطولة كرة القدم للصالات للبنات

وأوضحت نائب مدير عام الإدارة العامة للأنشطة ورئيسة الوفد المشارك نسرين العلاوي، أن هذه المشاركة تعتبر الأولى من نوعها للمؤسسة في قطاع الأنشطة للمتدربات والتي تهدف بدورها إلى تعزيز النشاط البدني ضمن ما توليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من اهتمام بالغ بزيادة مستويات النشاط البدني لقطاع تدريب البنات تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030.