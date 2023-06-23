نيوكاسل يقترب من ضم نجم ميلان في صفقة قياسية

وإذا تمت الصفقة سيكون تونالي، لاعب خط الوسط المدافع، أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، متجاوزًا مواطنيه (جورجينيو، وجيانلويجي بوفون، وكريستيان فيري). كما سيصبح أعلى صفقة بيع للاعب في تاريخ الميلان متجاوزًا البرازيلي كاكا الذي انتقل إلى ريال مدريد عام 2009 مقابل 67 مليون يورو.